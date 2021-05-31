Появилось видео допроса стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

Следственный комитет России опубликовал видео допроса 48-летнего жителя Екатеринбурга, устроившего стрельбу по прохожим. Запись появилась на YouTube-канале ведомства.

На кадрах видно, как мужчину заводят в кабинет к следователю. Он спрашивает обвиняемого о причине стрельбы, но тот не может ответить на этот вопрос. При этом мужчина помнит, что брал в руки оружие и стрелял с балкона своей квартиры.

Екатеринбуржцу предъявлено обвинение по двум статьям: покушение на убийство двух или более лиц, в том числе ребенка, из хулиганских побуждений, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Следователь намерен ходатайствовать об аресте мужчины. Ход расследования дела взял под свой контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Стрельбу устроил бывший инспектор патрульно-постовой службы старший прапорщик Сергей Болков, уволенный со службы в 2010 году после травмы головы. Его ударили по голове бутылкой при задержании нарушителей.

30 мая Болков позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире восемь детей и потребовал «нормальных офицеров» для переговоров по телефону, а не через дверь. Затем он начал стрелять по прохожим на улице из окна своей квартиры. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы были ранены два человека, в том числе 9-летняя девочка. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.