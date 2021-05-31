Арестован бывший сотрудник МВД за стрельбу по прохожим в Екатеринбурге

Чкаловский районный суд Екатеринбурга взял под стражу местного жителя Сергея Болкова, устроившего стрельбу по прохожим, в результате чего получили ранения девятилетняя девочка и сотрудник Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС.

Мера пресечения избрана на два месяца, то есть до 29 июля. Подсудимый был арестован по ходатайству следователя.

На заседании суда обвиняемый заявил, что не видел девочку, в которую попала пуля. Он не вел прицельный огонь. Подсудимый принес извинения родным и близким пострадавших. Видео опубликовало издание URA.RU в своем Telegram-канале.

48-летнему екатеринбуржцу предъявлено обвинение по двум статьям: покушение на убийство двух или более лиц, в том числе ребенка, из хулиганских побуждений, а также посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Стрельбу устроил бывший инспектор патрульно-постовой службы, старший прапорщик, уволенный со службы в 2010 году после травмы головы. Он получил удар бутылкой по голове при задержании нарушителей.

30 мая Болков позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире восемь детей и потребовал «нормальных офицеров» для переговоров по телефону, а не через дверь. Затем он начал стрелять по прохожим на улице из окна своей квартиры. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали в ходе штурма. В результате стрельбы были ранены два человека, в том числе девятилетняя девочка. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.

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