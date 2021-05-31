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Родственники рассказали о характере стрелявшего по прохожим в Екатеринбурге

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Кадр: Telegram-канал Life Shot

Родственники устроившего стрельбу в Екатеринбурге Сергея Болкова рассказали о его характере. По их словам, он часто злоупотреблял алкоголем, но не умел пить. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По информации канала, каждый раз после употребления алкоголя Болков становился агрессивным — скандалил с бывшей супругой Оксаной. Они развелись, но жили вместе.

Бывшая жена Болкова в свою очередь рассказала каналу, что он приятный и начитанный человек, но очень ревнивый. По ее словам, 20 мая она уехала на несколько дней в Казахстан к родителям. Болков очень переживал — возможно, поэтому и ушел в запой, после чего начал стрелять по прохожим.

Бывший инспектор патрульно-постовой службы старший прапорщик Сергей Болков, уволенный со службы в 2010 году после травмы головы, открыл стрельбу по прохожим и машинам из охотничьего карабина «Сайга» 30 мая. Он позвонил в полицию и заявил, что у него в квартире восемь детей и потребовал «нормальных офицеров» для переговоров по телефону, а не через дверь. На место прибыли отряды Росгвардии и СОБР, мужчину задержали. В результате стрельбы были ранены два человека, в том числе 9-летняя девочка. Она находится в реанимации одной из больниц в крайне тяжелом состоянии.

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