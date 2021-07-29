Полицейских посадили за попытку разбудить россиянина электрошокером

Октябрьский районный суд Иркутска вынес приговор двум полицейским, пытавшимся разбудить пассажира такси электрошокером. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Бывших сотрудников полиции признали виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением специальных средств»).

Суд приговорил каждого к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Также им запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет.

По версии следствия, в феврале 2020 года в Иркутске водитель такси не смог разбудить 24-летнего пассажира, находившегося в нетрезвом состоянии, и обратился к полицейским. Двое сотрудников патрульно-постовой службы применили электрошокер в отношении него.

Отмечается, что стражи порядка использовали его при отсутствии законных оснований. Пассажир такси впоследствии скончался. По официальной версии, это произошло из-за отравления алкоголем. Полицейские были уволены из органов внутренних дел после служебной проверки.