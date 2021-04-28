Суд прекратил дело застреленного спецназом из-за рулонов обоев россиянина

Суд прекратил дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Об этом сообщает ТАСС.
В суде отметили, что дело прекращено в связи со смертью обвиняемого. Против такого решения выступил прокурор.
Таушанкова обвиняли по части 2 статьи 162 («Разбой»), статьи 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») УК РФ.
Ранее сообщалось, что дело россиянина засекретили, так как в нем нашли сведения, содержащие государственную тайну.
Вечером 31 мая 2020 года с заявлением в полицию обратились продавцы магазина обоев и сообщили о воре, который украл четыре рулона общей стоимостью восемь тысяч рублей. Позже полицейские установили личность и адрес подозреваемого — Владимира Таушанкова. Бойцы СОБРа начали штурм квартиры, выломали дверь и застрелили россиянина, оказавшего активное сопротивление. Из квартиры изъяли два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.