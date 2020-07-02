В убийстве спецназом укравшего обои россиянина не увидели преступления

Следователи не будут возбуждать дело о смерти укравшего в магазине обои россиянина, застреленного в своей квартире сотрудником спецназа Росгвардии. Об этом в четверг, 2 июля, сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале со ссылкой на адвоката родителей убитого.

В ответе Следственного комитета России (СКР) на обращение адвоката говорится, что признаков преступления в обстоятельствах смерти жителя Екатеринбурга, укравшего обои, не увидели. При этом в СКР отметили, что все доводы будут проверены в ходе расследования уголовного дела о разбое и применении насилия в отношении силовиков, по которому погибший Владимир Таушанков числится подозреваемым.

Юрист Алексей Бушмаков заявил, что в ближайшее время обжалует это решение в суде.

2 июня сообщалось, что в Росгвардии гибель россиянина объяснили экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию. По словам официального представителя ведомства Валерия Грибакина, подозреваемый направил на бойцов спецназа внешне похожий на автомат предмет, при этом высказывал им угрозы и вел себя агрессивно, поэтому силовики восприняли ситуацию как реально опасную и приняли решение стрелять на поражение.

Ранее источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах рассказал, что житель Екатеринбурга похитил четыре рулона обоев из магазина, при этом подрался с охранником торговой точки, угрожал ему и еще двум рабочим торгового центра ножом. «Его действия были расценены не как кража, а как более тяжкое преступление — разбой, в связи с чем оперативники, действуя строго по инструкции, и вызвали спецназ», — рассказал собеседник издания.

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