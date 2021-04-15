Дело застреленного спецназом из-за четырех рулонов обоев россиянина засекретили

Суд засекретил уголовное дело в отношении застреленного спецназом жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова. Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает издание Е1.RU со ссылкой на адвоката родителей погибшего Алексея Бушмакова.

По словам адвоката, в суде утверждают, что в деле Таушанкова есть сведения, содержащие государственную тайну. Все участники процесса подписали документ о ее неразглашении.

Вечером 31 мая с заявлением в полицию обратились продавцы магазина обоев и сообщили о воре, который украл четыре рулона общей стоимостью восемь тысяч рублей. Позже полицейские установили личность и адрес подозреваемого — Владимира Таушанкова. Бойцы СОБРа начали штурм квартиры, выломали дверь и застрелили россиянина, оказавшего активное сопротивление. Из квартиры были изъяты два ножа, арбалет, газовый баллончик и автомат для страйкбола.

Позже на убитого завели уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).