Спецназ задержал участника убийства найденного со скотчем на голове бизнесмена

В городе Волосово Ленинградской области бойцы спецназа задержали фигуранта дела об убийстве бизнесмена, найденного в марте с обмотанной скотчем головой и связанными руками. Об этом сообщает «Фонтанка».

44-летнего подозреваемого задержали на улице Красных Партизан, 8.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России, решается вопрос о его аресте и предъявлении обвинения.

По версии следствия, 31 марта задержанный вместе с двумя соучастниками преступления напал на бизнесмена и жестоко избил. От полученных травм мужчина скончался на месте, после чего злоумышленники забрали у него ключи от квартиры. У входа в дом убитого они столкнулись с его супругой, которую также связали и избили, а затем похитили из квартиры деньги и ценные вещи.

Отмечается, что двое других предполагаемых убийц уже арестованы.