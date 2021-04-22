Российского военного осудили за убийство топором

В Республике Северная Осетия — Алания суд приговорил младшего сержанта местной войсковой части к восьми годам и шести месяцам колонии за убийство топором. Об этом сообщается на сайте главного военного управления Следственного комитета России.

Установлено, что 25 марта 2019 года военный потребовал от россиянина вернуть 100 тысяч рублей, которые тот обманом получил от матери обвиняемого. Должник отказался, после чего завязалась драка. Младший сержант несколько раз ударил мужчину топором по голове. Тело убитого он сжег, чтобы скрыть следы преступления.

Задержать военного удалось 8 октября прошлого года. Его признали виновным по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ.