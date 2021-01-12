Российских бандитов осудили за похищение военных-контрактников

В Алтайском крае вынесен приговор 11 бандитам, занимавшимся похищением российских военных-контрактников с целью вымогательства. Об этом во вторник, 12 января, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

Суд приговорил лидера организованной преступной группы (ОПГ) к 12 годам лишения свободы. Его соратники получили от двух с половиной до восьми с половиной лет колонии. Группировка действовала с января 2014 года по август 2015 на территории города Алейска. Установлено, что за этот период банда совершила 37 преступлений в отношении контрактников, служивших в местной воинской части.

По данным следствия, угрожая военнослужащим расправой, бандиты вымогали у них различные суммы — от 2,5 тысячи рублей до 120 тысяч рублей. Тех, кто отказывался подчиняться, похищали и удерживали в заложниках, регулярно избивали и угрожали убийством. От действий группировки пострадало свыше 30 человек.

В августе 2015 года после того, как один из военнослужащих обратился с заявлением в органы правопорядка, банда была обезврежена сотрудниками регионального уголовного розыска. В ходе расследования, продлившегося три года, следователям открылись многочисленные преступления банды в отношении контрактников.