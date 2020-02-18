Стало известно о массовом исчезновении контрактников из российского гарнизона

Матери военнослужащих чебаркульского гарнизона рассказали об исчезновении своих сыновей. Осенью 2019 и зимой 2020 года пропали Наиль Кидрячев и Даниил Золотаренко, в июле 2019 года из Чебаркуля сбежал 31-летний контрактник из Башкирии, в октябре — 20-летний военнослужащий из Оренбурга, а в ноябре — 22-летний из Пермского края. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По словам Веры Золотаренко, матери Даниила, он перестал выходить на связь в сентябре, за три месяца до рождения его дочери. Его начали разыскивать только в январе 2020 года. Матери на протяжении месяца говорили, что Даниил находится на учениях. Потом Золотаренко позвонили из части и спросили, не у нее ли находится Даниил — он перестал выходить на службу. Женщина утверждает, что ее «просили не поднимать шум».

В декабре 2019 года Вера Золотаренко приехала в Чебаркуль и добилась начала расследования. В январе с ней связался начальник военной полиции. Также выяснилось, что официально контрактник пропал не в сентябре, а в октябре. Как утверждает женщина, полиция подозревает, что Даниила прячут его мать и девушка.

Вера Золотаренко также рассказала, что, по ее данным, молодых контрактников из других регионов сводят с уголовниками, которые якобы дают тем кредиты, после чего вымогают деньги обратно. «Последние полгода Данил не приносил домой зарплату. Летом его избили, отобрали паспорт и банковские карточки. Он запретил жене говорить мне об этом», — сказала Вера. Она добавила, что ее сын с детства мечтал служить в армии, а теперь «ей говорят, что он дезертир».

О вымогательстве также говорила мать второго пропавшего контрактника Наиля Кидрячева. Чтобы избежать поборов, молодой человек был вынужден снимать жилье за пределами части.

Обе женщины признали, что у них нет доказательств. Однако, как пишет URA.RU, в 2019 году ФСБ сообщила о разгроме банды, которая собирала поборы с чебаркульского гарнизона. У военнослужащих требовали от 10 до 50 тысяч рублей, гаджеты, ценные вещи, банковские карточки. Иногда у них отбирали документы. Всего выявили 17 потерпевших, арестовали двоих военнослужащих, вымогавших деньги у сослуживцев. Расследующий пропажу Даниилиа Золотаренко сотрудник военно-следственного отдела Следственного комитета по Чебаркульскому гарнизону Александр Малашенко заявил, что «вся информация по делу является тайной следствия».

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