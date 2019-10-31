Появилась новая версия гибели солдата в российской воинской части

Труп 21-летнего солдата-срочника Сергея Сафонова, погибшего в воинской части в Козельске Калужской области, был обнаружен в туалете, а не в кабинете командира. Об этом в четверг, 31 октября, сообщает РЕН ТВ.

Родные солдата, как писал «Коммерсантъ», не верят в версию о самоубийстве, поскольку Сергей был очень верующим человеком и сыном священника. Юрист проекта «Правозащита Открытки», в который обратилась семья погибшего, утверждает, что на теле обнаружены «характерные для последствий ударов тупыми предметами» гематомы вокруг глаз и на грудной клетке, а также ссадины на руках, которые могут свидетельствовать о борьбе. Двоюродная сестра Сафонова говорит, что его лицо было в синяках, на которые наложили грим.

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Мать Сафонова рассказала, что виделась с сыном за неделю до смерти и он признался, что его бьют трое сослуживцев из-за того, что он пожаловался на их воровство. По ее словам, Сергей хотел украсть телефон одного из обидчиков и узнать, где тот живет, чтобы после дембеля его встретили и проучили друзья Сафонова.

Возлюбленная погибшего Валерия сообщила, что за несколько часов до смерти он позвонил ей и рассказал, что совершил некий поступок, за который стыдится. Девушка полагает, что речь шла об украденном телефоне. После этого инцидента, говорит Валерия, командир части предложил солдату переночевать в его кабинете, чтобы избежать нападок со стороны других военнослужащих, а потом Сергея обнаружили мертвым.

Военные следователи возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ («Доведение до самоубийства»). В свидетельстве о смерти сказано, что Сафонов скончался от асфиксии.

25 октября в воинской части поселка Горный в Забайкалье рядовой Рамиль Шамсутдинов застрелил восьмерых сослуживцев. Причиной его действий могла стать дедовщина.

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