Прокуратура запросила для одного из убийц вора в законе Япончика 16 лет колонии

Прокуратура запросила 16 лет колонии строгого режима для одного из обвиняемых в убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик. Каха Газзаев входил в к группу людей, несколько месяцев следивших за погибшим. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, Газзаев признался в содеянном и пошел на сделку со следствием. 22 апреля суд планирует вынести ему приговор.

В организации убийства обвиняют авторитета Илью Симонию (Махо), который совершил преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе. Симония создал банду для этих целей.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Он скончался в больнице в начале октября.

Газзаев, Шадания и Джанашия обвиняются по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), а также части 3 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Они заключены под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.