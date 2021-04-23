Вынесен приговор фигуранту дела об убийстве вора в законе Япончика

Савеловский суд Москвы вынес приговор фигуранту уголовного дела об убийстве вора в законе Вячеслава Иванькова. известного как Япончик. Об этом сообщает ТАСС.

Каху Газзаева приговорили к 14 годам колонии за расправу над авторитетом в 2009 году. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Подсудимый признал вину в совершении преступления. Его дело рассматривалось судом в особом порядке, который не предусматривает исследование доказательств и допрос свидетелей.

Ранее 23 апреля сообщалось, что прокурор запросил для Газзаева 16 лет лишения свободы.

По данным следствия, 28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану «Тайский слон». Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», из которой Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Он скончался в больнице в начале октября. В организации убийства обвиняют авторитета Илью Симонию (Махо), который заказал преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе.

Под стражей находятся Газзаев, Шадания и Джанашия. Их сообщники Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.