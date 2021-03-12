Убийце Япончика обещали вернуть статус «вора в законе»

Мотивом убийства в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик, стало желание организатора убийства Ильи Симонии вернуть статус «вора в законе». Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает пресс-служба Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, за расправу над Япончиком неустановленные лица также обещали Симонии общее покровительство.

Ранее 12 марта сообщалось, что Генпрокуратура России направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова. В обвинительном заключении, в частности, описаны подробности подготовки покушения на криминального авторитета. В организации убийства обвиняется вор в законе Илья Симония (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе.

Симония привлек группу людей, которые в течение нескольких месяцев вели скрытное наблюдение за Иваньковым, устанавливая его привычки, контакты и маршруты передвижения. Сообщники выяснили, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе, и подобрали удобное место для стрельбы недалеко от этого заведения.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за вором в законе. Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», и находившийся в ней Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика, который скончался в больнице от ранений в начале октября.