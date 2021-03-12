Раскрыта схема убийства киллером вора в законе Япончика у московского ресторана

Генпрокуратура России направила в суд обвинительное заключение по делу об убийстве в 2009 году вора в законе Вячеслава Иванькова, известного в криминальных кругах как Япончик. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в Telegram-канале ведомства.

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В обвинительном заключении, в частности, описаны подробности подготовки покушения на криминального авторитета. В организации убийства обвиняют вора в законе Илью Симонию (Махо), который пошел на преступление ради передела сфер влияния в преступном сообществе.

Для этого Симония привлек группу людей, которые в течение нескольких месяцев вели скрытное наблюдение за Иваньковым, устанавливая его привычки, контакты и маршруты передвижения. Сообщники выяснили, что Иваньков часто посещает ресторан «Тайский слон» на Хорошевском шоссе, и подобрали удобное место для стрельбы недалеко от этого заведения.

28 июля 2009 года Каха Газзаев, Муртази Шадания, Нугзар Папава и Джамбул Джанашия прибыли к ресторану и стали вести наблюдение за вором в законе. Когда Иваньков выходил из заведения, к нему подъехала «Газель», и находившийся в ней Астамур Бутба несколько раз выстрелил в Япончика. Он скончался в больнице от ранений в начале октября.

Газзаев, Шадания и Джанашия обвиняются по пунктам «ж» и «з» части 2 статьи 105 («Убийство»), а также части 3 статьи 222 («Незаконный оборот оружия и боеприпасов») УК РФ. Всем троим избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия и объявлены в международный розыск.

19 января сообщалось, что следователи совместно с сотрудниками Московского уголовного розыска установили киллеров, застреливших в 2009 году вора в законе Япончика.