Спецслужбы США депортировали россиянина по схеме вора в законе Япончика

Спецслужбы США депортировали в Россию Станислава Лисицкого, который был объявлен в розыск и скрылся от российского следствия по делу о поджоге дома губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова в 2016 году. Об этом в четверг, 4 марта, источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС.

Между Вашингтоном и Москвой отсутствует договор о выдаче, поэтому единственной возможной процедурой передачи разыскиваемых может быть только депортация в Россию. Именно такой подход американцы ранее применили к вору в законе Вячеславу Иванькову, известному в криминальных кругах как Япончик. По схеме Япончика был депортирован и Лисицкий.

Как сообщил источник, Лисицкому уже избрана мера пресечения в одном из московских судов. В 2019 году россиянин стал фигурантом уголовного дела в США о мошенничестве с участием более 30 человек, включая граждан Турции, Латвии, Украины, Казахстана, Грузии и Азербайджана.

По данным следствия, фигуранты размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, затем получали от жертв задаток и скрывались. Для этого было создано несколько подставных фирм. Американский суд по этому делу приговорил Лисицкого к 1,5 года лишения свободы.