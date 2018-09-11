Стало известно о признании задержанных в США россиян

Россияне, задержанные в США по подозрению в совершении крупной аферы на 4,5 миллиона долларов, частично признали свою вину. Об этом сообщили в генконсульстве России в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

«Несколько дней назад все подозреваемые были переведены в тюрьму в Нью-Йорке и предстали перед судом на первом слушании дела», — рассказал собеседник агентства. Он указал, что россиян переквалифицировали в обвиняемых.

В диппредставительстве добавили, что под залог до суда фигурантов дела отпустить отказались. Им предоставили бесплатных адвокатов. Следующее слушание по делу запланировано на 25 сентября.

Россияне были задержаны по подозрению в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества в конце июля и начале августа. Первоначально сообщалось о четверых людях, позднее стало известно, что их пятеро: Максим Суверин, Станислав Лисицкий, Алексей Ливадный, Николай Тупикин и Кирилл Дедусев.

По данным следствия, задержанные размещали фальшивые объявления о продаже автомобилей, затем получали от жертв задаток и скрывались. Для этого было создано несколько подставных фирм. В преступную группу в общей сложности входили 25 человек. Помимо россиян, это также выходцы из Грузии, Азербайджана, Казахстана, Латвии, Украины, США и Турции. За сговор с целью мошенничества обвиняемым грозит до 30 лет тюрьмы, за отмывание денег — до 20 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!