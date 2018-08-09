Подсчитано число подозреваемых в США в мошенничестве россиян

Общее число россиян, которые подозреваются в крупной афере на территории США, может достичь семи человек. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь генерального консульства России Алексей Топольский.

Он пояснил, что в настоящее время по подозрению в крупном мошенничестве на 4,5 миллиона долларов и отмывании денег задержаны пять граждан России. «Еще, предположительно, двое граждан России находятся в розыске», — отметил он.

Ранее 9 августа сообщалось, что помимо пяти россиян, задержаны еще двое, однако Топольский опроверг эту информацию. «Американская сторона присылает уведомления о задержаниях по одним и тем же людям несколько раз, чтобы быть уверенной, что они точно дошли до властей», — пояснил дипломат.

9 августа дипмиссия получила уведомление о задержании Максима Суверина, Станислава Лисицкого, Алексея Ливадного, Николая Тупикина и Кирилла Дедусева.

В июле в США задержали гражданку России Марию Бутину. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного государства без соответствующей регистрации.

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