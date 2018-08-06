ФБР задержало четырех россиян

Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало четырех граждан России. Об этом сообщили в российском генконсульстве в Нью-Йорке в понедельник, 6 августа. Как говорится в сообщении диппредставительства в Twitter, их подозревают в отмывании денег и сговоре с целью мошенничества.

Россияне были задержаны в период с 1 по 3 августа. Как отмечается, двое из них находятся в Лос-Анджелесе, один был этапирован из Бостона в Нью-Йорк, местоположение четвертого выясняется. «Держим ситуацию на особом контроле», — добавили дипломаты.

Источник ТАСС пояснил, что одного россиянина перехватили в аэропорту Бостона, когда он садился на самолет до Цюриха.

Как передает РИА Новости, генконсульство направило в ФБР запрос с просьбой предоставить доступ к гражданам России и сведения об их адвокатах. Отмечается, что время ответа американской стороны — три дня.

В июле в США арестовали россиянку Марию Бутину. Ее обвиняют «в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США», а также в ведении деятельности, не будучи зарегистрированным при Министерстве юстиции США в качестве агента иностранного государства.

Предполагается, что Бутина работала по распоряжению высокопоставленного официального лица российского правительства, находившегося под санкциями США. Россиянке грозит до 15 лет тюрьмы в случае признания ее виновной. Она отвергает все обвинения в свой адрес.

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