Вора в законе Васю Бандита отправили под суд за его титул

В Московской области перед судом предстанет вор в законе Игорь Кокунов, известный в криминальных кругах как Вася Бандит. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Московской области Ольга Врадий.

Кокунова будут судить по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ.

По данным следствия, с 1993 года мужчина носит титул вора в законе и пропагандирует криминальные ценности. За это время он разрешал споры между преступниками и покровительствовал многим из них. Кроме того, он проводил воровские суды в колониях и на свободе.

Авторитет «крышевал» казино в Новосибирской области, а также нелегальную торговлю топливом в подмосковном Егорьевске. Он уже имеет ряд судимостей за кражи, грабежи, вымогательства и разбои. Как считает следствие, Кокунов, постоянно проживая на территории Сергиево-Посадского, Чеховского и Подольского районов Подмосковья, оказывает большое влияние на криминальный мир.