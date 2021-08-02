Раскрыты подробности похищения запертой в подвале алтайской школьницы

Похититель школьницы из города Бийска Алтайского края заметил девочку на берегу реки и решил оглушить ее. Подробности похищения 12-летнего ребенка раскрыл Telegram-канал «112».

По данным канала, 40-летний Олег Лавкин положил оглушенную школьницу в прицеп мотоблока и отвез ее к себе домой. При этом мобильный телефон девочки и ее одежду мужчина специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула.

Уже дома похититель запер ребенка в подвале, который, по предварительным данным, выкапывал в течение двух лет. Однако позже мужчина испугался резонанса, который вызвало исчезновение девочки, и решил отпустить пленницу. Сам он после этого скрылся в лесу.

Как рассказали соседи Лавкина, у мужчины наблюдались психические отклонения.

Школьница из города Бийска пропала 31 июля — днем девочка уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой.