Главу СК по Тюменской области проверят после убийства школьницы

В отношении главы СК по Тюменской области назначена проверка после убийства школьницы

В отношении Александра Кублякова, главы управления Следственного комитета России (СКР) по Тюменской области, назначили служебную проверку. Об этом сообщается на сайте СКР.

Проверка назначена на фоне расследования дела об убийстве восьмилетней Насти Муравьевой. По данным ведомства, дело передали в главк из-за неэффективности работы Кублякова.

Председатель СКР Александр Бастрыкин направил в регион группу опытных следователей и криминалистов.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в убийстве Виталий Бережной дал признательные показания. На допросе он рассказал, что был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.