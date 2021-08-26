Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени дал признательные показания

СК: Виталий Бережной признался в убийстве и изнасиловании Насти Муравьевой в Тюмени

В Тюмени 40-летний Виталий Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней Насти Муравьевой. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил.

По словам Бережного, тело убитой он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

Ранее сообщалось, что Бережной участвовал в поисках пропавшей Насти Муравьевой. Один из волонтеров штаба заявил, что видел мужчину среди добровольцев.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.