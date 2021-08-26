Подозреваемый в убийстве девочки в Тюмени открыл свой детский сад

Предполагаемый убийца девочки в Тюмени вместе с супругой открыл детский сад в Нягани

Подозреваемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой в Тюмени в период работы помощником участкового в Нягани (ХМАО) открыл вместе с супругой домашний детский сад «Маленький гном» для детей ясельного возраста. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Виталий Бережной набирал в частный сад детей от шести месяцев. В 2012 году работу учреждения приостановили из-за нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Тогда в отношении жены Бережного был составлен административный протокол.

В 2014-м детский сад закрыли, а через год подозреваемый переехал в Тюмень.

Ранее стало известно, что 40-летний Бережной признался в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки. На допросе он рассказал, что утром 30 июня был в алкогольном и наркотическом опьянении. На лестничной площадке он встретил школьницу и заманил в квартиру, после чего связал скотчем, изнасиловал и задушил. Тело девочки он несколько дней хранил в холодильнике, а затем переложил в коробку от бытовой техники, обмотал скотчем и 17 августа отнес на берег озера Оброчное.

До этого также сообщалось, что предполагаемый убийца участвовал в поисках пропавшей Муравьевой. Один из волонтеров штаба заявил, что видел мужчину среди добровольцев.

Настя Муравьева пропала 30 июня. Ее тело со следами насильственной смерти нашли 19 августа в двух километрах от дома.