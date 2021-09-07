Появились подробности инцидента с пропажей двух российских школьниц

Две девочки, пропавшие в Кузбассе, ушли в сопровождении неизвестного мужчины в сторону гаражей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

По словам продавцов магазина, где девочек последний раз видели, мужчина набрал им полную тележку сладостей. Известно, что дети называют его дядей Витей. В настоящее время на поиски выдвинулись сотрудники правоохранительных органов с собаками.

Местные жители утверждают, что школьниц видели возле штрафстоянки у домов на улицах Матросова, 25 и Московской, 25. Мужчина вел их в сторону торгового центра «Арбат» около 19.00.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе две школьницы ушли на учебу и не вернулись домой. По данным ГУ МВД по региону, две 10-летние девочки в Киселевске ушли в школу в понедельник, 6 сентября, около 08:00 (04:00 по московскому времени). Их местоположение до настоящего времени не установлено.