Похититель алтайской школьницы задержан

Олег Лавкин, который похитил и держал 12-летнюю девочку из Бийска в подвале дома, задержан. Его обнаружили в селе Онгудай на Алтае — в 260 километрах от Бийска, где он держал школьницу. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

Сейчас мужчина находится в местном отделе полиции.

40-летний житель Бийского района был объявлен в федеральный розыск. Следователи заочно предъявили ему обвинение по статье 126 УК РФ («Похищение несовершеннолетней»).

По версии следствия, Лавкин заметил катавшуюся на велосипеде девочку, напал на нее и оглушил. После этого положил связанную школьницу в прицеп мотоблока. При этом мобильный телефон девочки и ее одежду мужчина специально оставил на берегу, чтобы все подумали, что она утонула. У себя дома мужчина поместил пленницу в подвал, где удерживал ее вплоть до освобождения. Как полагают следователи, он отпустил девочку, испугавшись общественного резонанса, вызванного ее пропажей.

Ранее сообщалось, что 31 июля пропала школьница из города Бийска. Девочка уехала кататься на велосипеде днем и не вернулась домой. В ее поисках были задействованы сотни волонтеров, следователи и сотрудники полиции. В ночь на 2 августа девочка самостоятельно вернулась домой. Несколько дней ее удерживал в подвале 40-летний местный житель.