После пропажи двух российских школьниц заведено дело

Следователи возбудили дело после пропажи двух школьниц в Киселевске, ушедших с мужчиной

Возбуждено дело после исчезновения двух 10-летних школьниц в городе Киселевске Кемеровской области, которые не вернулись из школы. Об этом во вторник, 7 сентября, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По предварительной информации, 6 сентября одноклассницы не пришли домой из школы. Их местонахождение до сих пор неизвестно. Ночью родители заявили в полицию о пропаже детей.

На место происшествия выехали следователи по особо важным делам и криминалисты. Они устанавливают круг общения пропавших школьниц, проверяют адреса знакомых, одноклассников и близких родственников. СКР проводит комплекс мероприятий по установлению местонахождения девочек и обстоятельств их исчезновения.

Последний раз школьниц видели с неизвестным мужчиной, который покупал им в магазине сладости, а затем увел в сторону гаражей. НТВ в своем Telegram-канале публикует видео незнакомца и детей.

На кадрах видно, как мужчина идет с девочками на улице.

41-летний местный житель, с которым были замечены школьницы, отсидел срок за насильственные действия сексуального характера и освободился два года назад, сообщает Telegram-канал Mash.