Удерживавший россиянку в подвале гаража действовал по обоюдному согласию

Житель Нижнего Новгорода, который на протяжении десяти дней удерживал и насиловал в подвале гаража 23-летнюю Елизавету Бабикову, утверждает, что действовал по обоюдному согласию. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Арестованный на два месяца Сергей Свешников рассказал на допросе, что девушка сама добровольно последовала за ним, позволила приковать себя наручниками и захотела пробыть в гараже несколько дней. Мужчина настаивает, что он не совершал никаких противоправных действий, а их взаимоотношения с заложницей происходили полюбовно.

Также Свешников пояснил, что оборудованный теплыми полами и мебелью гараж, в котором он держал девушку, предназначался в качестве места для отдыха с друзьями или убежища после ссоры с супругой. Как выяснилось, сама жена знала о существовании гаража, однако об оборудованном подвале впервые услышала от следователей.

По информации источника издания, Свешников по-прежнему не говорит, где скрывался в тот период времени, когда его разыскивали. По одной из версий следователей, Бабикова могла быть не первой жертвой подозреваемого.

4 сентября 39-летнего Сергея Свешникова задержали по подозрению в похищении и изнасиловании 23-летней жительницы Нижнего Новгорода.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в, г» части 2 статьи 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия»).

3 сентября следователи и криминалисты Следственного комитета России (СКР) в гараже в Приокском районе Нижнего Новгорода нашли живой Елизавету Бабикову, которая пропала 24 августа. На допросе она рассказала подробности своего похищения.