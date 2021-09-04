Правоохранители задержали насиловавшего в гараже 23-летнюю девушку россиянина

Правоохранители задержали 39-летнего Сергея Свешникова, который на протяжении десяти дней удерживал и насиловал в подвале гаража 23-летнюю жительницу Нижнего Новгорода Елизаветой Бабиковой. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

По словам девушки, Свешников познакомился с ней на сайте знакомств и 24 августа забрал ее из дома на машине. Мужчина сказал, что они едут в ресторан, однако он привез ее в гараж с отапливаемым подвалом. Там были кровать, телевизор, кухня с электроплитой и холодильником, помещение было оборудовано камерами видеонаблюдения.

По информации канала, Свешников приезжал и насиловал девушку ежедневно в течение десяти дней.

«Он меня изнасиловал. Далее он сказал, что я ему понравилась, и то, что я останусь еще на одну ночь. Я закатила ему истерику. Я ему сказала, что он не может меня здесь держать как животное, на что он мне ответил, что не все бывает, как я хочу. После чего он ушел», — сообщила Бабикова следователям.

По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»).

3 сентября следователи и криминалисты СКР обнаружили пленницу в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.