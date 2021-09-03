Пропавшую в августе россиянку нашли живой в подвале гаража

В гараже в Приокском районе Нижнего Новгорода нашли живой 23-летнюю Елизавету Бабикову, которая пропала 24 августа. Об этом сообщается на официальном сайте областного управления Следственного комитета России (СКР).

О состоянии девушки пока не сообщается. Все это время ее держали в подвале гаража.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, допрашивают девушку, назначают экспертизы. Оперативники разыскивают владельца гаража, в котором обнаружена пропавшая.

«Комсомольская правда» сообщала, что 24 августа Елизавета Бабикова вышла из своего дома в центре Нижнего Новгорода, пообещав родственникам вернуться через час. По записям с камер видеонаблюдения было установлено, что на соседней улице Белинского она села в машину Land Rover с фальшивыми номерами. Через 20 минут ее телефон стал недоступен.

По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»).