Место содержания похищенной россиянки попало на видео

СКР опубликовал кадры из подвала гаража, где нижегородец удерживал и насиловал девушку

Подвал гаража, где житель Нижнего Новгорода полторы недели удерживал и насиловал 23-летнюю девушку, попал на видео. Запись публикует Telegram-канал Следком.

На кадрах видно помещение с железной дверью, повсюду разбросаны предметы, балки и доски, висят провода. В углу подвала стоит метла и тапочки, у стены находится стол. В соседней комнате без двери на столе стоит компьютер, микроволновая печь, посуда, рядом расположены стулья и установлен санузел. У стены находится кровать с подушками и одеялом.

Возбуждено уголовное дело по пунктам «в,г» части 2 статье 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия»). Об этом сообщается на официальном сайте управления Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

24 августа 23-летняя девушка познакомилась на сайте знакомств с мужчиной. При встрече она села к нему в машину и уехала в неизвестном направлении. Через 20 минут ее телефон стал недоступен.

По факту исчезновения девушки было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ («Убийство»).

3 сентября следователи и криминалисты СКР обнаружили пленницу в подвале гаража в Приокском районе Нижнего Новгорода. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

На допросе девушка рассказала подробности знакомства и встречи с мужчиной, который ее похитил и держал в плену в подвале.