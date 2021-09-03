Найденная в подвале гаража россиянка рассказала подробности своего похищения

Найденная в гараже в Нижнем Новгороде 23-летняя россиянка Елизавета Бабикова рассказала о знакомстве с мужчиной, который ее похитил и держал в плену в подвале. Выдержки из допроса похищенной девушки публикует Telegram-канал LIFE SHOT.

По словам Бабиковой, ее анкета размещена на сайте знакомств с противоположным полом с целью заработка. За деньги она предлагала мужчинам сопровождение, поход в ресторан, а также оказание интимных услуг. Перед похищением она познакомилась с мужчиной, который в аккаунте был подписан как «Максим, город — Нижний Новгород. 36 лет. Рост — 172 сантиметра, вес — 78 килограммов». На фото, опубликованном в анкете, был автомобиль-внедорожник темно-зеленого цвета.

Девушка призналась, что общение протекало спокойно и мужчина не вызвал у нее негативных эмоций и каких-либо подозрений.

24 августа днем пара договорилась о встрече возле дома девушки в пять часов вечера. В планах был поход в ресторан, который должен был выбрать сам мужчина. При встрече он вышел из своего автомобиля Range Rover черного цвета. Девушка описала своего нового знакомого как невысокого мужчину с бородой, одетого в черные штаны и водолазку темного цвета. Он посадил Бабикову на заднее сиденье машины, объяснив это тем, что переднее сломано. При встрече мужчина не представился и не спросил имени девушки.

После этого они поехали якобы в ресторан. Однако через некоторое время водитель остановился и сказал, что на машине спустило колесо. Он вышел из автомобиля и открыл капот, затем сел на заднее сиденье к девушке, предложив ей раздеться и заняться сексом возле остановки, одновременно демонстрируя денежные купюры разного номинала. От интимной близости в машине Бабикова отказалась, после чего мужчина достал из кармана складной нож, однако на девушку его не направлял. Затем из кармана переднего сиденья он достал наручники и зафиксировал их у жертвы за спиной. Девушка сумела высвободить одну руку, однако он сильнее затянул наручники и перевязал ее ноги тросом, полотенцем обмотал рот и заклеил его скотчем.

Мужчина забрал и выключил мобильный телефон жертвы. После этого он сел за руль и поехал к набережной реки искать укромное место.

Остановившись в лесу, он сел на заднее сиденье и попытался изнасиловать девушку, после чего надел ей на голову черную майку, чтобы она не видела дороги, и поехал в гараж. Там он снял с глаз потерпевшей майку и развязал ноги, после чего отвел ее в подвал и закрыл. Возле ворот похититель оставил собаку, чтобы девушка не сбежала.

Подвал был оборудован камерой видеонаблюдения и всем для проживания: в помещении были теплые полы, батарея, мебель, включая кровать, а также ванна с туалетом.

В период с 25 по 28 августа мужчина приходил к девушке в подвал с целью изнасилования. На холодильнике потерпевшая увидела бумагу с его именем. Она предложила ему заплатить, чтобы он ее отпустил. На шестой день удержания он согласился, однако узнал о розыске девушки и решил сменить номера на автомобиле, который, с его слов, ему не принадлежал.

Сегодня, 2 сентября, новые номера должны были быть готовы. Мужчина обещал приехать к потерпевшей и выпустить ее по договоренности, однако этого не случилось. В подвале гаража ее обнаружили сотрудники полиции и Следственного комитета России (СКР).