Полиция узнала о похищении россиянина в ходе прослушки телефона наркоторговца

​​В Краснодаре сотрудники наркоконтроля прослушивали телефон предполагаемого драгдилера и случайно узнали о похищении человека. Об этом сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

В полицию поступила информация о 40-летнем местном бизнесмене, владельце строительной компании, который якобы занимается торговлей наркотиками. Оперативники в течение полугода прослушивали его телефон и однажды услышали крики на заднем фоне. Предположив, что подозреваемый кого-то насильно удерживает, силовики установили место происшествия. Совместно с сотрудниками Росгвардии они прибыли в гаражи и обнаружили в подвале 20-летнего молодого человека, закованного в наручники. Рядом с заложником находился подозреваемый наркоторговец и двое его сообщников, один из которых оказался сотрудником ГИБДД.

По словам мужчин, они давали молодому человеку почти два миллиона рублей на покупку автомобиля на аукционе для последующий перепродажи, однако пленник с деньгами сбежал. Вскоре его нашли и похитили, пытаясь таким образом выбить долг.

Заложник рассказал полицейским, что денег не крал. Он действительно перевел указанную сумму за автомобиль, однако с аукционом что-то пошло не так, и деньги пропали.

В гараже, где держали пленника, оперативники также обнаружили наркотические средства. Бизнесмен заявил, что они принадлежат ему для личного пользования.