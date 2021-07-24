Российский наркоторговец открыл огонь по спецназовцам во время задержания

В Волхове Ленинградской области 45-летний россиянин, занимающийся наркобизнесом, оказал сопротивление спецназовцам во время задержания. Об этом в субботу, 24 июля, сообщается в Telegram-канале «Двач/Ньюсач».

Россиянин не захотел открывать дверь представителям Следственного комитета России и бойцам СОБРа. Они хотели проверить его причастность к изготовлению и сбыту наркотиков. Подозреваемый открыл огонь по силовикам из обреза охотничьего ружья.

В итоге никто из представителей правоохранительных органов не пострадал, а наркоторговца пришлось обезвредить. Его ранили в ногу, после чего повалили на пол и схватили.

По данным канала, местная нарколаборатория располагалась в сарае во дворе задержанного. В ней были найдены синтетические вещества.

Mash в своем Telegram-канале отмечает, что у мужчины также были обнаружены вещества для изготовления мефедрона. На записи видно само здание, в котором много коробок и пакетов. Кроме того, у россиянина изъяли несколько видов оружия.

В доме также находились две женщины, которые во время задержания прятались от силовиков. В настоящее время их личности устанавливаются. Правоохранительные органы начали проверку.

