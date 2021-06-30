Российских полицейских приговорили за пытки и угрозу утопить задержанного

В Нижнем Новгороде бывших полицейских Сергея Лебедева, Николая Атамашко и Алексея Хрулева приговорили к срокам за выбивание признательных показаний о наркоторговле. Об этом сообщает правозащитная организация «Комитет против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица) на своем сайте.

Установлено, что 17 марта 2015 года полицейские задержали местного жителя Леонида Мурского у подъезда его же дома. Россиянина доставили в отдел, где сотрудники стали требовать, чтобы он признался в продаже наркотиков.

По словам мужчины, его посадили на стул и ударили по лицу со словами: «такая тварь, как ты, должна сидеть на полу, еще не заслужил сидеть на стуле». Затем его били по телу и конечностям, угрожая вывезти на Гребной канал и утопить, если он не согласится под диктовку написать явку с повинной.

У потерпевшего зафиксировали сотрясение головного мозга, ушибы, ссадины, кровоподтеки.

Уголовное дело по жалобе Мурского было возбуждено только в мае 2019 года. В октябре полицейских задержали, а в мае 2020 года им предъявили обвинение по пункту «а» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий с применением насилия») УК РФ.

Николаю Атамашко и Алексею Хрулеву назначено 2,5 года колонии, а Сергею Лебедеву — два года условно.