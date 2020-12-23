Российские полицейские сели за пытки задержанного утюгом

В Саратове четверых полицейских приговорили к пяти годам колонии общего режима за пытки задержанного утюгом. Об этом в среду, 23 декабря, сообщает Фрунзенский суд города.

Как установил суд, в сентябре 2019 года начальник уголовного розыска и три оперативника одного из районных отделов полиции доставили в участок местного жителя Ярослава Иванова и потребовали от него признаться в случившейся за год до этого краже. Когда мужчина отказался, его избили, а затем дважды через влажное полотенце прижгли тело раскаленным утюгом.

В ходе расследования полицейских признали виновными по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Свою вину подсудимые в ходе следствия и судебного разбирательства не признавали, заявляя, что их оговорили.

Суд обязал МВД России выплатить потерпевшему 500 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Сразу после случившегося осужденных уволили из органов внутренних дел. Им также запрещено работать в правоохранительных органах в течение двух лет.