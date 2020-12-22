Угрожавших россиянину изнасилованием шваброй полицейских уличили в новых пытках

В Башкирии эксперты подтвердили наличие электротравм от ударов электрошокером у россиянина Ивана Яковлева, которому полицейские угрожали изнасилованием шваброй. Об этом «Ленте.ру» сообщил Иван Жильцов, пресс-секретарь регионального отделения «Комитета против пыток».

Уличить сотрудников отдела в новых пытках помогли специалисты «Межрегионального центра экспертизы и оценки». В исследовании отмечается, что в области ягодиц задержанного были видны слабо различимые округлые рубцы и участки измененного кожного покрова. Аналогичные следы были обнаружены и на подошвенных поверхностях стоп Яковлева.

По словам россиянина, сотрудники полиции пытали его, требуя признаться в серии краж крупного рогатого скота, и угрожали «привлечь его за наркотики». Мужчину стягивали тросом, били, а в какой-то момент один из полицейских стал применять электрошокер. «Подошел ко мне и стал наносить удары по ногам ниже колен, по ягодицам. Я отказывался признать вину, лежал на полу», — вспоминал Яковлев.

Как отметил Жильцов, юристы будут ходатайствовать о приобщении результатов исследования к материалам уголовного дела в отношении полицейских.

Ранее сообщалось, что в Башкирии полицейские угрожали россиянину изнасилованием шваброй за кражу коров. Один из сотрудников отдела стянул с Яковлева шорты и трусы, прижал к ягодицам швабру и сказал, что сейчас его изнасилуют, а на зоне это будет продолжаться. После этого в отношении неустановленных сотрудников полиции возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия.