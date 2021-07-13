Эксперты заявили о возрождении в России молодежных группировок, участники которых, как в 90-х годах, организуют сходки, вербуют других школьников и захватывают улицы. Об этом сообщает News.ru.

По словам основателя адвокатского агентства «Законовед» Григория Сарбаева, основные причины, по которым в стране появляются новые «Саши Белые» — это резкое падение доходов и отсутствие настоящих социальных лифтов.

Также на преступности сказалась и пандемия коронавируса. В частности, из-за нее многие мигранты лишилось работы, что привело к возникновению этнических преступных сообществ.

При этом Сарбаев отметил, что на этот раз в стране не ожидается крупный передел экономических активов, как это было в 90-е годы. По его словам, современные участники ОПГ борются лишь за отдельные сферы: игорный бизнес, наркоторговлю, проституцию.

Руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности Александр Жилин заявил, что, если не остановить деятельность подростковых банд сейчас, то действительность окажется страшнее лихих 90-х.