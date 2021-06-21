Молодая россиянка создала ОПГ по обналичиванию с оборотом в миллиард рублей

В республике Башкортостан сотрудники МВД пресекли деятельность организованной преступной группировки (ОПГ) из 20 человек, которую создала молодая россиянка. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Участники преступного сообщества занимались обналичиванием денег с оборотом в один миллиард рублей, а незаконный доход «черных банкиров» превышал сто миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статьям 172 («Незаконная банковская деятельность») и 210 («Создание и участие в организованном преступном сообществе») УК РФ.

По данным следствия, организовала нелегальный бизнес 32-летняя жительница Уфы. Ее сообщники арендовали квартиры под офисы, находили людей для оформления на них фирм-однодневок. Номинальными гендиректорами согласились стать жители Челябинской области и Башкирии. Полицейские установили счета 300 подконтрольных подозреваемым компаний.

Участники ОПГ с помощью поддельных документов создавали видимость финансово-хозяйственной деятельности и предоставляли отчеты в налоговую службу. В обналичивании нелегальных средств им помогали сотрудники банков, также входивших в состав группировки.

Ранее сообщалось, что домохозяйки из Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и за несколько лет обналичили через него полмиллиарда рублей. За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.