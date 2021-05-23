В Крыму раскрыли обналичившее 1,5 миллиарда рублей преступное сообщество

В Крыму раскрыли организованное преступное сообщество, которое занималось незаконной банковской деятельностью. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Республики Крым.

Восемь злоумышленников орудовали с 2016 по 2018 год на территории Республики Крым и Тульской области. С помощью расчетных счетов фиктивных фирм и подконтрольных индивидуальных предпринимателей им удалось обналичить более 1,5 миллиарда рублей. Комиссия за незаконные банковские операции по обналичиванию и инкассации денежных средств, которую они получали, составила более 111 миллионов рублей.

Членов преступной группы обвиняют в осуществлении незаконной банковской деятельности (пункты «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ), а главаря — в руководстве преступным сообществом (части 1 и 2 статьи 210 УК РФ). Уголовное дело будет рассматриваться в Джанкойском районном суде Республики Крым.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников попали под суд за организацию незаконной банковской деятельности. Им удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей.