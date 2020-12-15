ФСБ задержала две ОПГ теневых банкиров за вывод из России миллиардов рублей

В Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям. Об этом во вторник, 15 декабря, в пресс-службе управления сообщили ТАСС.

По словам источника в правоохранительных органах, через группировки могли пройти несколько миллиардов рублей, которые были обналичены, переправлены и выведены из России. Точная сумма ущерба от действий фигурантов устанавливается следствием. Лидеры и участники ОПГ в настоящее время арестованы.

Как считают следователи, участники группировок, которыми руководили Евгений Усачев и Евгений Михайленко, проводили теневые финансовые операции при помощи более чем 100 коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц. Услуги подпольных банкиров были востребованы у хозсубъектов из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов.

Главное следственное управление ГУ МВД России по Ростовской области по выявленным фактам возбудило уголовные дела по статье 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК РФ.

29 апреля сообщалось, что правоохранительные органы раскрыли семейный бизнес вора в законе Кости Шрама по нелегальному обналичиванию денег под прикрытием ФСБ.