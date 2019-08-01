Друга полковников-миллиардеров ФСБ объявили в международный розыск

В Тверской суд Москвы поступило ходатайство об аресте одного из крупнейших российских теневых банкиров Олега Белоусова, обвиняемого в хищении более трех миллиардов рублей из Промсбербанка. Для оперативников он представляет интерес и как хороший знакомый сотрудников управления «К» ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина, которые арестованы по делу о мошенничестве, пишет «Росбалт» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника издания, Белоусов и два его партнера по Промсбербанку — Алексей Куликов и Иван Мязин — были тесно связаны с Фроловым и Черкалиным. Их отношения строились не только на дружбе, но и на общих финансовых интересах: как отметил источник, у сотрудников ФСБ могла оседать часть крупных сумм, незаконно выведенных банкирами. Оперативники уже провели беседы с Куликовым и Мязиным, которые в настоящее время находятся в СИЗО, об их связях с Фроловым и Черкалиным и надеются допросить Белоусова, когда его арестуют.

Материалы по теме Настоящие полковники Пять офицеров ФСБ задержаны за вымогательство и взятки. В спецслужбе разгорается скандал

Как пояснил собеседник «Росбалта», ходатайство об аресте Белоусова рассмотрят 5 августа. В случае положительного решения суда материалы по делу банкира, который уже объявлен в международный розыск, смогут передать в Интерпол. При этом, по информации источника, о местоположении Белоусова известно — в настоящее время он проживает на Кипре.

По версии следствия, Белоусов, Мязин и Куликов при помощи мошеннической схемы незаконно вывели из Промсбербанка около 3,2 миллиарда рублей, которые в итоге оказались за пределами России. На часть этих средств, в частности, был приобретен банк CDB на Кипре — он сейчас находится под управлением Белоусова.

Кроме того, как считают следователи, Белоусов, Куликов и Мязин причастны к созданию так называемого «ландромата» — канала, по которому из России через Молдавию было незаконно выведено свыше 21 миллиарда долларов. В настоящее время Куликов отбывает девятилетний срок за хищение средств из кредитного учреждения, в ближайшее время он предстанет перед судом и за хищение средств через страховую компанию «Оранта». Мязин ожидает суда за хищение средств Промсбербанка.

Полковники Кирилл Черкалин, Дмитрий Фролов и их коллега Андрей Васильев были задержаны и арестованы в апреле. Черкалину вменяется получение взяток на десятки миллионов рублей, Фролову и Васильеву — особо крупное мошенничество. При обысках в их квартирах обнаружили наличность в рублях, долларах и евро. Общий размер изъятых денежных средств эквивалентен 12 миллиардам рублей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!