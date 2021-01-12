Российская семья пойдет под суд за обналичивание 1,3 миллиарда рублей

В Кемеровской области российская семейная пара и четверо их подельников пойдут под суд за организацию незаконной банковской деятельности в ходе которой удалось обналичить свыше 1,3 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 12 января, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, неоднократно судимый местный житель и его супруга, имевшая опыт работы в банковской сфере, через подельников по фиктивным договорам оказания услуг и сделок перечисляли деньги клиентов с безналичных счетов на расчетные счета подконтрольных фирм, после чего обналичивали их за вознаграждение. Так пара смогла заработать свыше 60 миллионов рублей.

Через подставных лиц пара зарегистрировала 19 организаций в Кемеровской и Новосибирской областях. Их услуги были востребованы жителями различных регионов страны в том числе Москвы, Краснодарского края, Тюменской и Томской областей.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. Супругам грозит до семи лет лишения свободы.

15 декабря сообщалось, что в Ростовской области сотрудники регионального управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) России пресекли деятельность двух межрегиональных организованных преступных группировок (ОПГ), причастных к незаконным банковским операциям.