У российского чемпиона мира по хоккею начался обыск из-за обналичивания денег

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обысками к российскому чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому, являющемуся в настоящее время совладельцем и основателем компании «Авангард», по уголовному делу об обналичивании денег. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным газеты, утром 9 июня оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Полицейские следователи подозревают петербургских бизнесменов в обналичивании денег через официального дилера Mercedes, которым является автосалон «Авангард», принадлежащий Сушинскому. Полицейские приехали в его коттедж в Петергофе, но не застали хозяина дома.

В главное следственное управление МВД доставляются на допросы предприниматели и сотрудники подставных фирм.

Проведение обысков в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте подтвердил «Интерфаксу» информированный источник.

В автосалоне «Авангард» «Фонтанке» заявили, что работа идет в обычном режиме.

Максим Сушинский входил в состав олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпиаде в Турине в 2006 году, а через два года завоевал титул чемпиона мира в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России. В 2018 году стал президентом хоккейного клуба «Авангард» из Омска.

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