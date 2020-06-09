У российского чемпиона мира по хоккею начался обыск из-за обналичивания денег

В Санкт-Петербурге полиция пришла с обысками к российскому чемпиону мира по хоккею Максиму Сушинскому, являющемуся в настоящее время совладельцем и основателем компании «Авангард», по уголовному делу об обналичивании денег. Об этом сообщает «Фонтанка».
По данным газеты, утром 9 июня оперативники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти проводят около 30 обысков в квартирах и офисах фигурантов уголовного дела, возбужденного по статье 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»). Полицейские следователи подозревают петербургских бизнесменов в обналичивании денег через официального дилера Mercedes, которым является автосалон «Авангард», принадлежащий Сушинскому. Полицейские приехали в его коттедж в Петергофе, но не застали хозяина дома.
В главное следственное управление МВД доставляются на допросы предприниматели и сотрудники подставных фирм.
Проведение обысков в автосалоне официального дилера Mercedes на Приморском проспекте подтвердил «Интерфаксу» информированный источник.
В автосалоне «Авангард» «Фонтанке» заявили, что работа идет в обычном режиме.
Максим Сушинский входил в состав олимпийской сборной команды России по хоккею на Олимпиаде в Турине в 2006 году, а через два года завоевал титул чемпиона мира в составе сборной России. Заслуженный мастер спорта России. В 2018 году стал президентом хоккейного клуба «Авангард» из Омска.