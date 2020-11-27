Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили

Эксперты оценили новые методы борьбы с отмыванием средств, инициируемые Банком России. По их мнению, они могут сделать банковский сектор более прозрачным, но существуют некоторые риски. Об этом пишет РИА Новости.

Регулятор ранее призвал создать единую платформу с банками, где можно будет распределять клиентов по зонам риска на основании объективных критериев с точки зрения проведения операций по обналичиванию. В Центробанке считают необходимым внести изменения в антиотмывочное законодательство.

Эксперты считают, что инициатива по созданию единой базы нарушителей не только сделает рынок прозрачнее, но и позволит выделить неблагонадежные кредитные учреждения, которые соглашаются работать с клиентами, проводящими подозрительные транзакции.

Однако, по словам старшего преподавателя кафедры «Банковское дело» университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, существуют и риски. Главный из них связан с обменом информацией, поскольку в системе будут содержаться данные, которые являются коммерческой тайной. Для сбалансированного применения новых правил нужные объективные критерии оценки клиента и возможности оспорить присвоенный статус, считает адвокат, руководитель уголовной практики BMS Law Firm Александр Иноядов.