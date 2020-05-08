Российские банки испугались пойти навстречу клиентам

Через месяц после разрешения российского Центробанка открывать банковские счета удаленно крупнейшие кредитные организации так и не начали оказывать эту услугу. К такому выводу пришло принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По мнению экспертов, банки могли бы пойти навстречу клиентам в пересмотре требований по идентификации, но испугались наказаний за нарушение антиотмывочного законодательства.

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Регулятор пообещал с 6 апреля по 1 июля не наказывать кредитные организации за неисполнение нормативов, которые подразумевают обязательное присутствие физических лиц при открытии счета. Речь в том числе шла о счетах для социально значимых платежей — это выплата пенсий, алиментов, стипендий, страховые выплаты и платежи по ипотечным кредитам.

Однако все банки, опрошенные изданием, указали, что открыть счет у них можно только в отделении или же с помощью вызова на дом сотрудника, который проведет идентификацию клиента. Некоторые из банков отметили, что не наблюдают спроса на услугу, а другие готовы ввести удаленную идентификацию, но не в ближайшее время, возможно, уже после 1 июля.

Еще одной возможностью открыть счет является использование Единой биометрической системы (ЕБС), но для этого нужно было заранее сдать в отделении банка биометрические образцы лица и голоса.

Эксперты отмечают, что ЦБ в своем разрешении оставил много неясных мест, например, не указал, какие именно способы идентификации будут считаться безопасными. При этом претензии регулятора чреваты штрафами в размере до миллиона рублей и ограничениями банка в операциях, таких как открытие счетов, привлечения вкладов и денежных переводов.

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