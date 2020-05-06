Безработные россияне отказались платить по кредитам из-за коронавируса

В апреле 2020 года доля должников, отказывающихся платить по кредитам из-за потери работы, достигла 30 процентов. Год назад отсутствием работы объясняли неплатежи 18 процентов клиентов банков. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).

Доля должников, которые не платят по кредитам из-за финансовых трудностей, выросла до 60 процентов в апреле (на 10 процентных пунктов за месяц). Кроме того, до 40 процентов увеличилась доля тех, кто связывает свои финансовые трудности с падением доходов (плюс 10 процентных пунктов).

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Как заявил президент НАПКА Эльман Мехтиев, несмотря на то, что сами заемщики связывают нарушения по оплате кредитов с коронавирусом, только в единичных случаях (не более процента) пандемия стала мощным фактором, негативно отразившимся на должниках. Однако, по его словам, режим самоизоляции повлиял и на клиентов, которые ранее не допускали просрочек.

Банки подтвердили, что платежная дисциплина российских заемщиков ухудшилась. Так, ВТБ сообщил, что доля должников, ссылающихся на отсутствие работы из-за режима самоизоляции, выросла по сравнению с предыдущими месяцами на 20-50 процентов.

Ранее, в апреле, сообщалось, что данные желающих взять кредиты россиян оказались в свободном доступе, на продажу их выставили на специализированном сайте.

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