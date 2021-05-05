Российские домохозяйки открыли подпольный банк и обналичили полмиллиарда рублей

Жительницы Санкт-Петербурга открыли подпольный банк и в течение нескольких лет обналичили через него полмиллиарда рублей. Сейчас каждой участнице «бизнеса» грозит до семи лет тюрьмы, сообщает «Комсомольская правда».

Всего по делу о подпольном банке проходят восемь человек. Во главе организации была 51-летняя жительница северной столицы, остальные участницы дела — женщины в возрасте от 40 до 58 лет, преимущественно домохозяйки. В преступной схеме также был задействован один мужчина, родственник «сотрудницы».

Как рассказали в МВД, организация существовала на протяжении четырех лет. Клиентами «банкиров» успели побывать как частные, так и юридические лица. Всего для отмывания денег женщины использовали 16 фирм, среди которых были лишь номинально существующие ИП.

За свои махинации преступницы брали комиссию не менее семи процентов. За четыре года они заработали порядка 33,5 миллиона рублей.

В ходе обыска в квартирах подозреваемых у них обнаружили тетради с отчетностью, печати фиктивных фирм, а также электронные ключи управления счетами. На всех участников схемы было заведено дело по статье «Незаконная банковская деятельность».

Ранее сообщалось, что московский бизнесмен сбил на пешеходном переходе россиянина, который представился ему майором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России. Мужчина вымогал у предпринимателя миллион рублей за случившийся инцидент.