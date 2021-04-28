Телефонный аферист обманул женщину на глазах российских полицейских

Российские полицейские задержали 32-летнего афериста из Иркутска, который звонил гражданам и вымогал у них деньги. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь иркутского ГУ МВД Герман Струглин.

Во время звонка своим жертвам мошенник представлялся их дальним родственником. Далее мужчина продолжал развивать разговор и втираться в доверие к потерпевшим. Затем он обычно договаривался с ними о встрече и просил выручить его деньгами.

Чаще всего злоумышленник говорил, что находится на заправке и не может оплатить ее услуги — для этого он просил перевести несуществующему сотруднику АЗС нужную сумму.

По словам собеседника «Ленты.ру», подозреваемый сознался в содеянном. Сотрудники полиции засняли на видео, как мужчина звонит женщине и выманивает у нее деньги на их глазах. «В ходе общения с оперативниками он не стал отрицать этого и согласился пояснить на камеру, как он это делал. Но на записи он просит гораздо меньшие суммы, чем вымогал в действительности», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Как отмечается, правоохранители установили около десяти случаев подобного мошенничества, однако не исключается, что их могло быть больше. «Оперативники проверяют данную информацию. У него изъяты сотовые телефоны, сим-карты — устанавливается вероятная причастность к другим фактам», — добавили в пресс-службе.

Возбудили уголовное дело по части 1, а также части 2 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. На данный момент задержанный находится под подпиской о невыезде.